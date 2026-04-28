    Жителям поврежденных домов в Кешля компенсируют ремонт и аренду жилья

    Жителям поврежденных домов в Кешля компенсируют ремонт и аренду жилья

    Жителям снесенного индивидуального жилого дома в поселке Кешля Хатаинского района Баку будет выплачена единовременная материальная помощь.

    Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

    Согласно документу, владельцам 61 частного дома в поселке Кешля окажут финансовую поддержку в ремонте и восстановлении жилья. Также жителям компенсируют утрату пришедшего в негодность имущества и оплатят трехмесячную аренду жилья.

    Кроме того, единовременная материальная помощь будет выплачена жильцам снесенного дома по адресу: улица Р. Багирова, 36/12 "б" в Хатаинский район.

    Keşlədə sökülmüş evin sakinlərinə birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək

