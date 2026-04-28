İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Keşlədə sökülmüş evin sakinlərinə birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək

    Daxili siyasət
    • 28 aprel, 2026
    • 12:32
    Keşlədə sökülmüş evin sakinlərinə birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək

    Bakı şəhəri Xətai rayonu Keşlə qəsəbəsində sökülmüş fərdi yaşayış evinin sakinlərinə birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısına daxil edilib.

    Sərəncama əsasən, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi M.Ə.Sabir və B.Mirzəyev küçələrində çirkab suların təsirinə məruz qalmış 61 fərdi yaşayış evinin təmir-bərpası və yararsız hala düşmüş məişət əşyalarına görə maddi yardım veriləcək (qiymətləndirmə xərcləri daxil olmaqla), həmin yaşayış evlərinin sakinlərinin 3 aylıq kirayəhaqları ödəniləcək (bank xərcləri daxil olmaqla).

    Eyni zamanda, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Keşlə qəsəbəsi R.Bağırov küçəsi, 36/12 "b" ünvanında sökülmüş fərdi yaşayış evinin sakinlərinə də birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək.

    İlham Əliyev Sərəncam Güclü yağışlar Maddi yardım Keşlə qəsəbəsi
    Жителям поврежденных домов в Кешля компенсируют ремонт и аренду жилья

