Жительница Мамедбейли: Сегодня для нас особый и торжественный день
Внутренняя политика
- 28 ноября, 2025
- 07:13
Сегодня для нас особый и торжественный день. Наконец-то мы сможем жить на своей родной земле спокойно, благополучно и в безопасности.
Как передает Report, эти слова сказала Лала Оруджева, переселяющаяся сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района.
Она отметила, что была вынуждена покинуть родное село, когда ей было всего три года:
"Мы ждали этого дня более тридцати лет. Благодарю всех, кто способствовал освобождению наших земель. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам. Выражаю глубокую благодарность президенту и народу Азербайджана".
Последние новости
07:54
Гульхара Мирзаева: Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной землеВнутренняя политика
07:13
Жительница Мамедбейли: Сегодня для нас особый и торжественный деньВнутренняя политика
06:48
Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежищаДругие страны
06:47
Фото
Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
06:20
Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого домаДругие страны
05:45
В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадемеДругие страны
05:09
Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из ВенесуэлыДругие
04:42
El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставкеДругие страны
04:08