Жительница Мамедбейли: Сегодня для нас особый и торжественный день

Сегодня для нас особый и торжественный день. Наконец-то мы сможем жить на своей родной земле спокойно, благополучно и в безопасности.

Как передает Report, эти слова сказала Лала Оруджева, переселяющаяся сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района.

Она отметила, что была вынуждена покинуть родное село, когда ей было всего три года:

"Мы ждали этого дня более тридцати лет. Благодарю всех, кто способствовал освобождению наших земель. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам. Выражаю глубокую благодарность президенту и народу Азербайджана".