    Keçmiş məcburi köçkün: Artıq doğma yurdumuzda rahat və təhlükəsiz həyat sürəcəyik

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 06:43
    "Bu günlər bizim üçün sevincli və qürurlu günlərdir. Artıq doğma yurdumuzda rahat, firavan və təhlükəsiz həyat sürəcəyik".

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə köç edən Lalə Orucova deyib.

    O bildirib ki, 3 yaşında Məmmədbəyli kəndindən çıxmalı olublar: "Otuz ildən çoxdur ki, bu günü gözləyirdik. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əziyyəti olanlara təşəkkür edirəm, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə uzun ömür və sağlamlıq diləyirəm. Dövlət başçısına və Azərbaycan xalqına dərin minnətdarlığımı bildirirəm".

