Жительница Хоровлу: Я бы хотела, чтобы мой брат-шехид вернулся в наше село вместе с нами

Я бы хотела, чтобы мой брат, ставший шехидом, вернулся в наше село вместе с нами.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Расмия Кельбелиева в преддверии возвращения в село Хоровлу Джебраильского района.

Она отметила, что одновременно рада возвращению домой и с грустью вспоминает своего брата-шехида:

"Я одновременно рада и грущу, возвращаясь в наше село, как сестра шехида. Потому что мой брат отдал свою жизнь за эти земли. Я бы хотела, чтобы мой брат жил на этой земле, как я. Он разделил бы с нами эту радость. К сожалению, этого не произошло. Да помилует всевышний души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам", - отметила она.

Напомним, сегодня в село Хоровлу Джебраильского района переселяются еще 38 семей - 139 человек.