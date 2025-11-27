İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Keçmiş məcburi köçkün: Kaş şəhid qardaşım da qayıdıb kəndimizdə yaşayardı

    Daxili siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 06:39
    Keçmiş məcburi köçkün: Kaş şəhid qardaşım da qayıdıb kəndimizdə yaşayardı

    Kaş şəhid qardaşım da mənim kimi kəndimizə qayıdıb orada yaşayardı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cəbrayılın Horovlu kəndinə qayıdan keçmiş məcbur köçkün Rəsmiyyə Kəlbəliyeva deyib.

    O, qeyd edib ki, yurda qayıtmağına həm sevinir, həm də şəhid qardaşını yada salaraqı kədərlənir:

    "Şəhid bacısı kimi kəndimizə qayıtmağımıza həm sevinirəm, həm də kədərlənirəm. Çünki qardaşım bu torpaqlar uğrunda canını fəda edib. Kaş qardaşım da mənim kimi bu torpaqda yaşayardı. Bu sevinci bizimlə bölüşərdi. Təəssüf ki, bu olmadı.

    Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bu gün torpaqlarımıza qayıdırıq".

    Qeyd edək ki, bu gün Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınacaq.

    Cəbrayıl keçmiş məcburi köçkün Horovlu kəndi

    Son xəbərlər

    07:06

    KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır

    Digər ölkələr
    06:56
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:39

    Keçmiş məcburi köçkün: Kaş şəhid qardaşım da qayıdıb kəndimizdə yaşayardı

    Daxili siyasət
    06:03

    KİV: Tramp Si Cinpinlə danışdıqdan sonra Tokionu təmkinli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:52

    Honq Konqda yaşayış kompleksinin üç binasında yanğın davam edir

    Digər ölkələr
    05:14

    Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    04:40

    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün Dominikanın aeroportlarundan istifadə edir

    Digər ölkələr
    04:08

    ABŞ-nin Məxfi Xidməti: Vaşinqtondakı atışma Ağ Evə yönəlməmişdi

    Digər ölkələr
    03:43

    Abbas Əraqçi: Fransa ilə məhbus mübadiləsi tezliklə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti