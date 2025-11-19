Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Жительница Гырмызы Базар: Родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 17:31
    Жительница Гырмызы Базар: Родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом

    Мехрубе Дадашова, вернувшаяся сегодня в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, рассказала о своих чувствах и трагической судьбе семьи - в боях за освобождение родной земли погибли два ее брата.

    В беседе с корреспондентом Report в Ходжавенде, Мехрубе поделилась, что даже в самые тяжелые годы оккупации никогда не теряла надежду вернуться в родные края.

    "За эти земли отдали жизнь два моих брата. Несмотря на все трудности, которые нам пришлось пережить, родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом. Тяжелые дни остались позади. Сегодня души моих братьев и всех наших шехидов радуются", - отметила она.

    Отметим, что сегодня в поселок Гырмызы Базар на постоянное место жительства вернулась 21 семья в составе 89 человек.

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

