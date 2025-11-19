Жительница Гырмызы Базар: Родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом
- 19 ноября, 2025
- 17:31
Мехрубе Дадашова, вернувшаяся сегодня в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, рассказала о своих чувствах и трагической судьбе семьи - в боях за освобождение родной земли погибли два ее брата.
В беседе с корреспондентом Report в Ходжавенде, Мехрубе поделилась, что даже в самые тяжелые годы оккупации никогда не теряла надежду вернуться в родные края.
"За эти земли отдали жизнь два моих брата. Несмотря на все трудности, которые нам пришлось пережить, родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом. Тяжелые дни остались позади. Сегодня души моих братьев и всех наших шехидов радуются", - отметила она.
Отметим, что сегодня в поселок Гырмызы Базар на постоянное место жительства вернулась 21 семья в составе 89 человек.
