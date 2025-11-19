İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:49
    Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə qayıdan Məhrubə Dadaşova iki qardaşının şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıtdıqlarını deyib.

    O, "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında qeyd edib ki, işğal dövründə doğma yurda qayıtmaq ümidlərini heç vaxt itirmədilər:

    "Bu torpaqların uğrunda iki qardaşım şəhid olub. Böyük çətinliklərdən keçsək də, yurd yeri boş qalmır, biz yenə öz doğma ocağımıza döndük. Çəkdiyimiz ağır günlər arxada qaldı. Bu gün qardaşlarımın və bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır".

    şəhid Xocavənd Qırmızı Bazar
    Жительница Гырмызы Базар: Родной очаг не остался пустым – мы снова вернулись в наш дом

