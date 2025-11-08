Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:04
    Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы

    На различных улицах и площадях Баку люди с воодушевлением празднуют 8 Ноября - День Победы.

    Как сообщает Report, горожане вышли на улицы с флагами Азербайджана, чтя память погибших и с гордостью вспоминая подвиги армии.

    На центральных проспектах звучит музыка, люди проводят марши Победы с флагами и плакатами.

    Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне.

    Трансляция парада будет доступна по ссылке.

    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir
    Baku residents celebrating fifth anniversary of Victory Day

