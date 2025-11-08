Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы

На различных улицах и площадях Баку люди с воодушевлением празднуют 8 Ноября - День Победы.

Как сообщает Report, горожане вышли на улицы с флагами Азербайджана, чтя память погибших и с гордостью вспоминая подвиги армии.

На центральных проспектах звучит музыка, люди проводят марши Победы с флагами и плакатами.

Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне.

Трансляция парада будет доступна по ссылке.