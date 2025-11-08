Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:04
На различных улицах и площадях Баку люди с воодушевлением празднуют 8 Ноября - День Победы.
Как сообщает Report, горожане вышли на улицы с флагами Азербайджана, чтя память погибших и с гордостью вспоминая подвиги армии.
На центральных проспектах звучит музыка, люди проводят марши Победы с флагами и плакатами.
Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне.
Трансляция парада будет доступна по ссылке.
