    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:40
    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir

    Paytaxt Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında insanlar 8 Noyabr – Zəfər Gününü coşqu ilə qeyd edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, şəhər sakinləri Azərbaycan bayraqları ilə küçələrə çıxaraq şəhidlərin xatirəsini anır, ordunun qəhrəmanlığını qürurla xatırlayırlar.

    Mərkəzi prospektlərdə musiqilər səslənir, insanlar əlində bayraq və plakatlarla Zəfər yürüşləri keçirirlər.

    Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы
    Baku residents celebrating fifth anniversary of Victory Day

