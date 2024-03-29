Жители Азербайджана верят в скорейшее освобождение сел от оккупации Армении

Жители Азербайджана верят в скорейшее освобождение сел, находящихся на сегодняшний день под оккупацией Вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) с целью изучения ожиданий граждан по поводу возвращения оккупированных азербайджанских сел в рамках процесса уточнения границ между Азербайджаном и Арменией.

Подавляющее большинство респондентов ожидают скорейшего освобождения оккупированных Арменией сел.

Так, 95,8% респондентов сказали, что верят в освобождение сел в ближайшем будущем, 3,6% - не верят в такой исход, а 0,6% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился 15-18 марта этого года среди 390 респондентов старше 18 лет с помощью системы компьютеризированного телефонного интервью (CATI).

Напомним, что села Газахского района - Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджылы, Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Хейримли и нахчыванское село Кярки оккупированы Вооруженными силами Армении в 1990-1992 годах. Четыре из восьми оккупированных армянами населенных пунктов являются эксклавами Азербайджана.