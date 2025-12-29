Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Жители Агдама игнорируют минную опасность - РЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 17:53
    В Агдаме местные жители самовольно демонтируют столбы, предупреждающие о минной опасности, и используют эти территории для сельскохозяйственных работ, игнорируя минную опасность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже BAKU TV.

    Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Гулиев рассказал, что на некоторых участках обнаруживаются извлеченные мины, сложенные в одном месте.

    Он отметил, что подобные действия не имеют отношения к деятельности агентства: "Мы не знаем делают ли это жители или кто-то другой, у нас информации нет об этом. Но это точно не действия сотрудников ANAMA. Мины, обнаруженные специалистами ANAMA, транспортируются в безопасные зоны и утилизируются".

    По его словам, территории, полностью очищенные от мин сотрудниками ANAMA, ограждаются и официально передаются в эксплуатацию, тогда как за другие участки агентство ответственности не несет.

    В репортаже подчеркивается, что подобные действия сельских жителей должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов, поскольку они создают угрозу как их собственной жизни, так и безопасности окружающих.

    Представляем репортаж BAKU TV из Агдама:

    ANAMA Агдам разминирование репортаж
    Видео
    Ağdamda kənd sakinləri mina xəbərdarlıq dirəklərini sökürlər - REPORTAJ

