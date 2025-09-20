Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2025
- 11:44
Бывшие вынужденные переселенцы не должны забывать тяжелые испытания, которые выпали на их долю.
Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил Замин Мамедов, вернувшийся на постоянное место жительства в район.
Он отметил, что трагические страницы недавнего прошлого должны сохраняться в памяти нового поколения.
"Когда Кяльбаджарский район был оккупирован, мне было 6 лет, сейчас мне 38. Мы долго скитались по разным регионам, большая часть моей жизни прошла в статусе переселенца. Сегодня мы уже на родной земле. Но это возвращение накладывает на нас огромную нравственную ответственность. Мы не имеем права забывать то, что пережили. Наши дети должны хранить в памяти эту историю", - отметил он.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31