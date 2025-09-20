Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:44
    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Бывшие вынужденные переселенцы не должны забывать тяжелые испытания, которые выпали на их долю.

    Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил Замин Мамедов, вернувшийся на постоянное место жительства в район.

    Он отметил, что трагические страницы недавнего прошлого должны сохраняться в памяти нового поколения.

    "Когда Кяльбаджарский район был оккупирован, мне было 6 лет, сейчас мне 38. Мы долго скитались по разным регионам, большая часть моей жизни прошла в статусе переселенца. Сегодня мы уже на родной земле. Но это возвращение накладывает на нас огромную нравственную ответственность. Мы не имеем права забывать то, что пережили. Наши дети должны хранить в памяти эту историю", - отметил он.

    Kəlbəcər sakini: Başımıza gətirilmiş müsibətləri unutmağa haqqımız yoxdur

