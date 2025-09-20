İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Kəlbəcər sakini: Başımıza gətirilmiş müsibətləri unutmağa haqqımız yoxdur

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:11
    Kəlbəcər sakini: Başımıza gətirilmiş müsibətləri unutmağa haqqımız yoxdur

    İnsanların yaxın keçmişdə başlarına gətirilmiş müsibətləri unutmağa haqqı yoxdur.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında Kəlbəcər rayon sakini Zamin Məmmədov deyib.

    O, gənc nəslin yaxın tarixdə baş verənləri yaddaşlarında yaşatmalı olduqlarını vurğulayıb:

    "Rayon işğal olunanda 6 yaşım vardı. Məcburi köçkünlük dövründə bir sıra rayonlarda yaşadıq, 38 illik ömrümün yarısından çoxu köçlə keçib. İndi isə artıq doğma yurda qayıdırıq.

    Bu qayıdış bizim boynumuza çox böyük mənəvi yük qoyur. İndiyə qədər başımıza gətirilmiş müsibətləri unutmağa haqqımız yoxdur. Övladlarımız bu tarixi yaddaşlarında mütləq yaşatmalıdırlar".

    "Böyük Qayıdış" Kəlbəcər rayonu sakin
    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN: "Bir Millət, İki Dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti