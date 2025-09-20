Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Житель Кяльбаджара: Испытываем гордость возвращения на родную землю

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:16
    Возвращение на родные земли спустя десятилетия дарит особое чувство радости и гордости.

    Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил бывший вынужденный переселенец Гюндуз Бабаев, вернувшийся на постоянное место жительства в Кяльбаджар.

    "Я покинул Кяльбаджар когда мне было 13 лет. Сегодня, в 46 лет, вместе с семьей я возвращаюсь в родной край. Все мы испытываем гордость возвращения. Спустя 33 года ожидания вернуться туда, где прошло твое детство, - это непередаваемое ощущение", - поделился он.

