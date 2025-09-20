Житель Кяльбаджара: Испытываем гордость возвращения на родную землю
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2025
- 11:16
Возвращение на родные земли спустя десятилетия дарит особое чувство радости и гордости.
Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил бывший вынужденный переселенец Гюндуз Бабаев, вернувшийся на постоянное место жительства в Кяльбаджар.
"Я покинул Кяльбаджар когда мне было 13 лет. Сегодня, в 46 лет, вместе с семьей я возвращаюсь в родной край. Все мы испытываем гордость возвращения. Спустя 33 года ожидания вернуться туда, где прошло твое детство, - это непередаваемое ощущение", - поделился он.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31