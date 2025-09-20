İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Kəlbəcər sakini: İllər sonra doğma yurda qayıtmağın qürurunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 10:57
    Kəlbəcər sakini: İllər sonra doğma yurda qayıtmağın qürurunu yaşayırıq

    İllər sonra doğma yurda qayıtmaq insanda sevinc və qürur hissi yaradır.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında rayon sakini Gündüz Babayev deyib.

    O, uzun müddətdən sonra ilk addımlarını atdığı yerlərə qayıtmağın fərqli hisslər yaratdığını vurğulayıb:

    "Kəlbəcəri 13 yaşımda tərk etmişdim. Bu gün isə 46 yaşında, ailə üzvlərimlə birlikdə doğma yurda qayıdıram. Hamımız çox qürurluyuq. 33 illik həsrətdən sonra uşaqlığımın keçdiyi yerlərə qayıtmaq adamda çox fərqli hisslər yaradır".

    "Böyük Qayıdış" Kəlbəcər rayonu sakin
    Житель Кяльбаджара: Испытываем гордость возвращения на родную землю

