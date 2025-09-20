Kəlbəcər sakini: İllər sonra doğma yurda qayıtmağın qürurunu yaşayırıq
Daxili siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 10:57
İllər sonra doğma yurda qayıtmaq insanda sevinc və qürur hissi yaradır.
Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında rayon sakini Gündüz Babayev deyib.
O, uzun müddətdən sonra ilk addımlarını atdığı yerlərə qayıtmağın fərqli hisslər yaratdığını vurğulayıb:
"Kəlbəcəri 13 yaşımda tərk etmişdim. Bu gün isə 46 yaşında, ailə üzvlərimlə birlikdə doğma yurda qayıdıram. Hamımız çox qürurluyuq. 33 illik həsrətdən sonra uşaqlığımın keçdiyi yerlərə qayıtmaq adamda çox fərqli hisslər yaradır".
Son xəbərlər
11:48
Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıbBiznes
11:48
Türkiyə MN: "Bir Millət, İki Dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanla bir və bərabər olmağa davam edəcəyikXarici siyasət
11:47
ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıbİnfrastruktur
11:46
"Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edibKomanda
11:39
Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilibXarici siyasət
11:36
Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
11:35
Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədirRegion
11:34
Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDigər
11:33