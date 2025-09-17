Житель Ходжалы: Я покинул родное село в 11 лет, а теперь возвращаюсь со своей семьей
Внутренняя политика
- 17 сентября, 2025
- 14:17
Бывший вынужденный переселенец их Ходжалы Мазахир Новрузов рассказал, что рад вернуться в родное село Дашбулаг вместе со своей семьей.
В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы Новрузов рассказал, что покинул родное село в возрасте 11 лет и по сей день с переживаниями вспоминает те события.
"Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет. Я и сейчас с переживанием вспоминаю те дни, они никогда не сотрутся из моей памяти. Я помнил лишь звуки стрельбы, теперь мы возвращаемся всей семьей, с радостью и смехом", - сказал он.
Последние новости
14:59
В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балконаПроисшествия
14:51
Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАСДругие страны
14:43
Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФДругие страны
14:41
В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%Бизнес
14:29
Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и АзербайджанаЭнергетика
14:28
Фото
В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем годуВнутренняя политика
14:25
ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей ГазыДругие страны
14:23
КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТДЭнергетика
14:22