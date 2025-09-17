Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Житель Ходжалы: Я покинул родное село в 11 лет, а теперь возвращаюсь со своей семьей

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 14:17
    Бывший вынужденный переселенец их Ходжалы Мазахир Новрузов рассказал, что рад вернуться в родное село Дашбулаг вместе со своей семьей. 

    В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы Новрузов рассказал, что покинул родное село в возрасте 11 лет и по сей день с переживаниями вспоминает те события. 

    "Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет. Я и сейчас с переживанием вспоминаю те дни, они никогда не сотрутся из моей памяти. Я помнил лишь звуки стрельбы, теперь мы возвращаемся всей семьей, с радостью и смехом", - сказал он. 

    Xocalı sakini: 11 yaşında çıxdığım kəndə indi ailəmlə birgə qayıdıram

