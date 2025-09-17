Житель Ходжалы: Я покинул родное село в 11 лет, а теперь возвращаюсь со своей семьей

Бывший вынужденный переселенец их Ходжалы Мазахир Новрузов рассказал, что рад вернуться в родное село Дашбулаг вместе со своей семьей.

В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы Новрузов рассказал, что покинул родное село в возрасте 11 лет и по сей день с переживаниями вспоминает те события.

"Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет. Я и сейчас с переживанием вспоминаю те дни, они никогда не сотрутся из моей памяти. Я помнил лишь звуки стрельбы, теперь мы возвращаемся всей семьей, с радостью и смехом", - сказал он.