Xocalı sakini: 11 yaşında çıxdığım kəndə indi ailəmlə birgə qayıdıram
Daxili siyasət
- 17 sentyabr, 2025
- 13:48
Daşbulağı 11 yaşında tərk edən sakin kəndə ailəsi ilə birgə qayıtdığını bildirib.
Bu barədə "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı ilə söhbətdə Daşbulaq kənd sakini Məzahir Novruzov danışıb.
O, kəndi tərk etdikləri günü hələ də həyəcanla xatırladığını vurğulayıb:
"Kəndimizin işğal olunanda 11 yaşım vardı. O günləri indi də həyəcanla xatırlayıram. Baş verən o mənfi hadisələr uşaqlıq yaddaşımdan heç vaxt silinməyəcək. Bir vaxtlar yaddaşımda atışma səsləri ilə qalan kəndimizə indi altı nəfərlik ailəmlə, deyə-gülə qayıdırıq".
