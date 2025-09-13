Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

На протяжении веков мы подвергались геноцидам, пыткам, но мы не отступили, не склонились.

Об этом корреспонденту Report сказал вернувшийся в родные края житель села Дашбулаг Ходжалинского района Шами Алиев.

По его словам, радость возвращения досталась ценой крови шехидов, благодаря целенаправленной политике главы государства.

"Мы тосковали по родной земле, но слава Всевышнему эти дни позади. Спустя долгие годы мы вернулись на землю своих предков, и будем жить здесь навеки", - сказал Ш. Алиев.

Напомним, что 13 сентября в Дашбулаг вернулась первая группа жителей в составе 13 семей (67 человек).