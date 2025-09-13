Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

    Внутренняя политика
    • 13 сентября, 2025
    • 19:38
    Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

    На протяжении веков мы подвергались геноцидам, пыткам, но мы не отступили, не склонились.

    Об этом корреспонденту Report сказал вернувшийся в родные края житель села Дашбулаг Ходжалинского района Шами Алиев.

    По его словам, радость возвращения досталась ценой крови шехидов, благодаря целенаправленной политике главы государства.

    "Мы тосковали по родной земле, но слава Всевышнему эти дни позади. Спустя долгие годы мы вернулись на землю своих предков, и будем жить здесь навеки", - сказал Ш. Алиев.

    Напомним, что 13 сентября в Дашбулаг вернулась первая группа жителей в составе 13 семей (67 человек).

    Великое возвращение Ходжалинский район бывшие вынужденные переселенцы
    Daşbulaq kənd sakini: Bir xalq olaraq bu qürurlu və sevincli günlərə layiqik

    Последние новости

    20:45

    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    В регионе
    20:35

    Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкции

    Другие страны
    20:22

    Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дронов

    Другие страны
    20:13

    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    Другие страны
    19:59

    В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в Украину

    Другие страны
    19:38

    Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

    Внутренняя политика
    19:35

    Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогу

    Другие страны
    19:22

    В Турции при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 15 человек

    В регионе
    Лента новостей