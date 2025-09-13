Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 13 сентября, 2025
    • 17:22
    В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    В село Дашбулаг Ходжалинского района прибыла первая группа жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях страны. 

    На данном этапе в село Дашбулаг переселены 13 семей (67 человек).

    Ходжалы Дашбулаг Великое возвращение
    Фото
    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Лента новостей