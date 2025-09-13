В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика
- 13 сентября, 2025
- 17:22
В село Дашбулаг Ходжалинского района прибыла первая группа жителей.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях страны.
На данном этапе в село Дашбулаг переселены 13 семей (67 человек).
