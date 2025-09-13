В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО

В село Дашбулаг Ходжалинского района прибыла первая группа жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях страны.

На данном этапе в село Дашбулаг переселены 13 семей (67 человек).

16:19

