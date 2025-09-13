Xocalı rayonu Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Daxili siyasət
    • 13 sentyabr, 2025
    • 16:04
    "Böyük Qayıdış" planına uyğun olaraq, sentyabrın 13-də Xocalı rayonun daha bir yaşayış məntəqəsinə, Daşbulaq kəndinə əhalinin köç prosesi həyata keçirilir.

    "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, ilk mərhələdə Daşbulaq kəndinə 13 ailə 67 nəfər, köçürülür.

    Kəndə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 

    Qeyd edək ki, bu Xocalının Daşbulaq kəndinə ilk köçdür.

