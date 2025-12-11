Житель Баллыджа: "Покидали село в слезах, возвращаемся с улыбкой"
- 11 декабря, 2025
- 12:51
Вернувшийся в родное село Баллыджа Фаррух Алиев поделился эмоциями.
В беседе с корреспондентом Report из Ходжалы он отметил, что покинул село в 23 года.
"Сегодня я возвращаюсь на родные земли с тремя детьми и двумя внуками. Нашей радости и гордости нет предела. Мы покидали село в слезах, а возвращаемся с улыбкой на лице", - сказал Ф.Алиев.
