    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:26
    Ballıca sakini: Kənddən ağlaya-ağlaya çıxmışdıq, indi gülə-gülə qayıdırıq

    Kəndi ağlayaraq tərk edən sakinlər indi gülə-gülə geri qayıdırlar.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Ballıca kəndinə qayıdan sakin Fərrux Əliyev deyib.

    O, kəndi 23 yaşında tərk etdiyini vurğulayıb:

    "Şükür, bu gün doğma yurda üç övladım və iki nəvəmlə birgə qayıdıram. Sevincimizin, qürurumuzun həddi-hüdudu yoxdur. Ağlaya-ağlaya, göz yaşı ilə tərk etməyə məcbur olduğumuz kəndə indi hamımız gülə-gülə dönürük".

    “Böyük Qayıdış” Ballıca kəndi

