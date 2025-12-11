Ballıca sakini: Kənddən ağlaya-ağlaya çıxmışdıq, indi gülə-gülə qayıdırıq
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 12:26
Kəndi ağlayaraq tərk edən sakinlər indi gülə-gülə geri qayıdırlar.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Ballıca kəndinə qayıdan sakin Fərrux Əliyev deyib.
O, kəndi 23 yaşında tərk etdiyini vurğulayıb:
"Şükür, bu gün doğma yurda üç övladım və iki nəvəmlə birgə qayıdıram. Sevincimizin, qürurumuzun həddi-hüdudu yoxdur. Ağlaya-ağlaya, göz yaşı ilə tərk etməyə məcbur olduğumuz kəndə indi hamımız gülə-gülə dönürük".
Son xəbərlər
12:45
Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşübHadisə
12:43
Foto
Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıbEkologiya
12:42
İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"İKT
12:42
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıbİnfrastruktur
12:36
"Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qururEnergetika
12:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"Futbol
12:31
Foto
Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilərİKT
12:30
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıbİnfrastruktur
12:26