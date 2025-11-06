Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы

Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы и задавали различные вопросы.

Об этом в комментарии Report сказал перевозящий иностранных туристов по Баку водитель Туркель Сафарли.

Он признался, что и сам испытывал гордость, наблюдая за маршем Победы.

"Мы чтим память наших шехидов. Благодаря им наши земли освобождены от оккупации. Туристы также при виде марша Победы и нашей военной техники становятся свидетелями мощи нашей страны", - сказал он.