Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 12:11
Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы и задавали различные вопросы.
Об этом в комментарии Report сказал перевозящий иностранных туристов по Баку водитель Туркель Сафарли.
Он признался, что и сам испытывал гордость, наблюдая за маршем Победы.
"Мы чтим память наших шехидов. Благодаря им наши земли освобождены от оккупации. Туристы также при виде марша Победы и нашей военной техники становятся свидетелями мощи нашей страны", - сказал он.
