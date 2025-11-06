Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 11:50
Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Bakıda xarici turistləri gəzdirən sürücü Türkel Səfərli deyib.
O, Zəfər yürüşünü izlədikcə özünün də fəxr hissi keçirdiyini bildirib:
"Mən bu yürüşü izlədikcə fəxr hissi keçirirəm. Bu gün bura gətirdiyimiz turistlər də yürüşü maraqla izlədilər. Onlar yürüşlə bağlı müxtəlif suallar verirdilər. Həm Zəfər yürüşünü, həm də hərbi parada hazırlığı izlədikcə şəhidlərimizin xatirəsini yad edirik. Onların sayəsində bu gün torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Turistlər də Zəfər yürüşünü, hərbi texnikalarımızı görüb ölkəmizin gücünə şahidlik edirlər".
