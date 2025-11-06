İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:50
    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər
    Türkel Səfərli

    Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Bakıda xarici turistləri gəzdirən sürücü Türkel Səfərli deyib.

    O, Zəfər yürüşünü izlədikcə özünün də fəxr hissi keçirdiyini bildirib:

    "Mən bu yürüşü izlədikcə fəxr hissi keçirirəm. Bu gün bura gətirdiyimiz turistlər də yürüşü maraqla izlədilər. Onlar yürüşlə bağlı müxtəlif suallar verirdilər. Həm Zəfər yürüşünü, həm də hərbi parada hazırlığı izlədikcə şəhidlərimizin xatirəsini yad edirik. Onların sayəsində bu gün torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Turistlər də Zəfər yürüşünü, hərbi texnikalarımızı görüb ölkəmizin gücünə şahidlik edirlər".

