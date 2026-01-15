Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 13:23
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем ​​- 6-10° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 55-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 6-11° тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорных районах - 15-20, днем ​​- 2-5° мороза.

    В некоторых горных районах ночью и утром ожидается гололед.

    Лента новостей