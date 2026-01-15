Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем ​​- 6-10° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 6-11° тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорных районах - 15-20, днем ​​- 2-5° мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром ожидается гололед.