    Завтра состоится очередной этап переселения в Кяльбаджар

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 17:45
    Завтра состоится очередной этап переселения в Кяльбаджар

    Завтра состоится очередной этап переселения в Кяльбаджар.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев перед концертом, организованным по случаю Дня города.

    По его словам, в Кяльбаджарском районе также проводятся комплексные реконструкционные работы в рамках программы Великого возвращения.

    Гаджиев добавил, что в первом жилом квартале уже сданы в эксплуатацию несколько квартир: "В настоящее время ведутся проектные работы во втором, третьем и четвертом жилых кварталах".

