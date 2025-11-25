Завтра состоится очередной этап переселения в Кяльбаджар.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев перед концертом, организованным по случаю Дня города.

По его словам, в Кяльбаджарском районе также проводятся комплексные реконструкционные работы в рамках программы Великого возвращения.

Гаджиев добавил, что в первом жилом квартале уже сданы в эксплуатацию несколько квартир: "В настоящее время ведутся проектные работы во втором, третьем и четвертом жилых кварталах".