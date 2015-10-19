Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Завтра пройдет последнее заседание IV созыва Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 33 вопроса.

Сначала планируется обсуждение законопроектов "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2016 год", "О бюджете Государственного фонда социального развития Азербайджанской Республики на 2016 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2016 год" и "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2016 год".

Кроме того, в повестку заседания включено утверждение подписанных Азербайджаном с несколькими странами соглашений, обсуждение сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной Палаты на 2016 год.

В то же время предусматривается внесение изменений в Налоговый, Гражданско-процессуальный, Миграционный, Уголовный кодексы и Кодекс административных правонарушений.

В числе предстоящих обсуждению вопросов есть также внесение изменений в добавленный к закону "О муниципальных территориях и землях" "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики", законы "О госпошлине", "О судах и судьях", "О передаче (экстрадиции) совершивших преступление лиц", "О приобретении информации", "О СМИ", "О Центральном банке Азербайджана", "О приватизации госимущества", "Об автомобильном транспорте" и др.

ММ также рассмотрит вопрос назначения судей в апелляционные суды Баку и Гянджи.