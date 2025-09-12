Завтра начнется первое переселение в еще два села Ходжалинского района

13 сентября состоится первое переселение жителей в еще два села Ходжалинского района.

Как сообщает Report, бывшие вынужденные переселенцы вернутся в родные села Сейидбейли и Дашбулаг.

Отметим, что сегодня также состоялся первый этап переселения в село Бадара Ходжалинского района.