Xocalının daha iki kəndinə ilk dəfə köç olacaq
Daxili siyasət
- 12 sentyabr, 2025
- 17:28
Xocalı rayonunun daha iki kəndinə sentyabrın 13-də ilk köç olacaq.
"Report"un məlumatına görə, növbəti köç prosesi Seyidbəyli və Daşbulaq kəndlərinə olacaq.
Qeyd edək ki, bu gün, həmçinin Xocalının Badara kəndinə ilk köç prosesi baş tutub.
Son xəbərlər
18:47
Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcəkDigər ölkələr
18:43
"Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirirTurizm
18:27
Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşübRegion
18:23
Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirikRegion
18:16
Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilibDigər
18:16
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıbBiznes
18:13
Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlibFərdi
18:04
Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcəkXarici siyasət
18:00
Foto