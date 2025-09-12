İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Xocalının daha iki kəndinə ilk dəfə köç olacaq

    Daxili siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:28
     Xocalı rayonunun daha iki kəndinə sentyabrın 13-də ilk köç olacaq. 

    "Report"un məlumatına görə, növbəti köç prosesi Seyidbəyli və Daşbulaq kəndlərinə olacaq. 

    Qeyd edək ki, bu gün, həmçinin Xocalının Badara kəndinə ilk köç prosesi baş tutub. 

    Xocalı Seyidbəyli Daşbulaq Böyük Qayıdış
