Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub
Fərdi
- 05 fevral, 2026
- 20:16
Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə yunan-Roma güləşində 60, 67, 77, 87 və 130 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Bununla da ölkə birinciliyində klassiklərin yarışına yekun vurulub.
60 kq
- Maksut Cankurtaran (AHİTA)
- Nihat Bəhmənov (UGİM-10)
- Ayxan Əsədli (AHİTA), Nihad İsmayılzadə (MOİK)
67 kq
- Murad Əliyev (AHİTA)
- Roman Kərimov (DİN)
- Orxan Əliyev (Şəmkir), Saleh İbrahimov (Şuşa, UGİM)
77 kq
- Cavad Məmmədov (Neftçi)
- Cavidan Nehmətov (AHİTA)
- İslam Sultanov (DİN), Akif Nəcəfli (Sumqayıt, "Neftçi")
87 kq
- Orxan Hacıyev (AHİTA)
- Abdulla Həsənov (AHİTA)
- Emil Abbasov (Neftçi)
130 kq
- Museyi Kazım Hüseyn (DİN)
- Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)
- Elməddin Rzayev (AHİTA)
