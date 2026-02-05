İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Komanda
    • 05 fevral, 2026
    • 20:05
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə üç görüş baş tutub.

    Əvvəlcə "Azərreyl" "UNEC" kollektivini 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:19) hesabı ilə üstələyib. Ardınca "Turan" "Gəncə"ni 3:1 (24:26, 25:23, 25:12, 25:23), "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"u 3:1 (25:15, 20:25, 25:15, 25:10) hesabı ilə məğlub edib.

    "Turan" - "Gəncə" matçı Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, digər iki qarşılaşma isə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.

    Voleybol komanda Azərbaycan Yüksək Liqası

