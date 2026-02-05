Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib
Komanda
- 05 fevral, 2026
- 20:05
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə üç görüş baş tutub.
Əvvəlcə "Azərreyl" "UNEC" kollektivini 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:19) hesabı ilə üstələyib. Ardınca "Turan" "Gəncə"ni 3:1 (24:26, 25:23, 25:12, 25:23), "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"u 3:1 (25:15, 20:25, 25:15, 25:10) hesabı ilə məğlub edib.
"Turan" - "Gəncə" matçı Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, digər iki qarşılaşma isə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.
