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    Завтра изберут нового председателя Коллегии адвокатов

    © Report.az

    Баку. 6 декабря.REPORT.AZ/ Завтра, 7 декабря, состоится очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Как сообщает Report, на конференции, которая пройдет в Bulvar Otel, примут участие 116 делегатов.

    На конференции обсудят ряд вопросов, а также будут избраны новые члены и председатель президиума Коллегии. В ходе конференции будут выдвинуты кандидаты в члены президиума и на пост председателя.

    Отметим, что председатель президиума Коллегии адвокатов Азер Тагиев в сентябре этого года по собственному желанию освобожден от занимаемой должности. До избрания нового председателя, его полномочия исполняет заместитель председателя Фархад Наджафов.

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