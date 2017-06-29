Завтра будет проведено последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завтра будет проведено последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 16 вопросов.

На заседании будут вынесены на обсуждение законопроекты "О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (во 2 чтении) и "О страховании по безработице" (во 2 чтении).

Кроме того, будут рассмотрены дополнения в законы "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год", "Об исполнении", "О предотвращении бытового насилия", "О рекламе", "О государственной пошлине", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", Водный кодекс, Миграционный кодекс и др.