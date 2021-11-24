Завсектором АП: В Армении изменено 2000 азербайджанских топонимов, разрушено 850 зданий

"Армения - единственная в своем роде страна, которая полностью изменила архитектурный облик Еревана. Следы Иреванской крепости стерты. Единственный уцелевший памятник - Гёй мечеть. В Армении разрушено 850 зданий. Они трезвонят на весь мир о том, что Ерева

"Армения - единственная в своем роде страна, которая полностью изменила архитектурный облик Еревана. Следы Иреванской крепости стерты. Единственный уцелевший памятник - Гёй мечеть. В Армении разрушено 850 зданий. Они трезвонят на весь мир о том, что Ереван - древний город, однако разрушили исторические памятники, полностью изменили 2 000 топонимов".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Фуад Ахундов во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, армяне совершили невиданные на земле зверства: "Они хотят стереть все следы азербайджанской культуры. Необходимо сфотографировать разрушенные памятники, так как там будут проводиться восстановительные работы и не останется следов разрушений".