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Завсектором АП: В Армении изменено 2000 азербайджанских топонимов, разрушено 850 зданий

Завсектором АП: В Армении изменено 2000 азербайджанских топонимов, разрушено 850 зданий "Армения - единственная в своем роде страна, которая полностью изменила архитектурный облик Еревана. Следы Иреванской крепости стерты. Единственный уцелевший памятник - Гёй мечеть. В Армении разрушено 850 зданий. Они трезвонят на весь мир о том, что Ерева
Внутренняя политика
24 ноября 2021 г. 19:20
Завсектором АП: В Армении изменено 2000 азербайджанских топонимов, разрушено 850 зданий

"Армения - единственная в своем роде страна, которая полностью изменила архитектурный облик Еревана. Следы Иреванской крепости стерты. Единственный уцелевший памятник - Гёй мечеть. В Армении разрушено 850 зданий. Они трезвонят на весь мир о том, что Ереван - древний город, однако разрушили исторические памятники, полностью изменили 2 000 топонимов".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Фуад Ахундов во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, армяне совершили невиданные на земле зверства: "Они хотят стереть все следы азербайджанской культуры. Необходимо сфотографировать разрушенные памятники, так как там будут проводиться восстановительные работы и не останется следов разрушений".

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Версия на английском языке Official: 2,000 Azerbaijani toponyms changed in Armenia, 850 buildings destroyed
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 2000 toponim dəyişdirilib, 850 bina dağıdılıb"

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