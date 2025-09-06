Завотделом НАНА: Свадьбы и похороны стали поводом для демонстрации роскоши

Расточительство на свадьбах и похоронах может привести к идеологическим последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом религии и общественного мнения Института востоковедения НАНА Эльнур Мустафаев на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

По его словам, подобные мероприятия все чаще превращаются в возможность для демонстрации роскоши и саморекламы.

"При детальном анализе становится ясно, что просветительской работе мешают определенные силы, стороны и интересы", - отметил он.

Мустафаев также подчеркнул, что подобное расточительство недопустимо также с точки зрения религии.