Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Завотделом НАНА: Свадьбы и похороны стали поводом для демонстрации роскоши

    Внутренняя политика
    • 06 сентября, 2025
    • 12:03
    Завотделом НАНА: Свадьбы и похороны стали поводом для демонстрации роскоши

    Расточительство на свадьбах и похоронах может привести к идеологическим последствиям.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом религии и общественного мнения Института востоковедения НАНА Эльнур Мустафаев на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

    По его словам, подобные мероприятия все чаще превращаются в возможность для демонстрации роскоши и саморекламы.

    "При детальном анализе становится ясно, что просветительской работе мешают определенные силы, стороны и интересы", - отметил он.

    Мустафаев также подчеркнул, что подобное расточительство недопустимо также с точки зрения религии.

    расточительство Свадьбы и поминки НАНА
    AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib

    Последние новости

    13:12

    Грузия пригласила международную миссию наблюдателей на выборы 4 октября

    В регионе
    13:09
    Фото

    АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда

    Здоровье
    13:02

    В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

    Другие страны
    13:00

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Другие
    12:55

    Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

    Религия
    12:35
    Фото

    В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    12:29

    Байру решил сыграть ва-банк - АНАЛИТИКА

    Аналитика
    12:24
    Фото

    Азербайджан расширяет медиапартнерство с Китаем

    Медиа
    12:06

    Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие

    Другие страны
    Лента новостей