AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib
Daxili siyasət
- 06 sentyabr, 2025
- 11:31
Toy və yas mərasimlərində israfçılıq halları ideoloji fəsadlara yol aça bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir şöbəsinin müdiri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Mustafayev Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunda baş tutan toy və yas mərasimlərində israfçılıqdan çıxış yolunun tapılması üçün ictimai diskussiyada deyib.
Onun sözlərinə görə, bu kimi məclislər artıq şan-şöhrət, özünü göstərmək və bəhsə girmək üçün bir fürsətə çevrilib.
"Dəqiq təhlil edəndə görünür ki, maarifləndirmə işlərinin qarşısına çıxan bəzi qüvvələr, tərəflər və maraqlar var", - o əlavə edib.
E. Mustafayev bu cür israfçılıq hallarının dini müstəvidə də yolverilməz olduğunu vurğulayıb.
Son xəbərlər
11:31
AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilibDaxili siyasət
11:24
Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədirDaxili siyasət
11:23
Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcəkFutbol
11:22
Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
11:18
Foto
Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2Hadisə
11:15
Foto
Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilibİnfrastruktur
11:11
"Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıbKomanda
11:08
Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olubFutbol
11:03