Завотделом Исполнительного секретариата ПЕА: Призыв Национального совета в связи с выборами не окажет на общество никакого влияния

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Заявление Национального совета о неучастии в президентских выборах говорит об их слабости и неготовности к выборам”.

Об этом Report заявил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде.

По его словам, у радикальной оппозиции нет силы и потенциала для участия не только в президентских, но и у других выборах, а также творческой программы для того, чтобы представить обществу: “Выборы проводятся для избрания лидера, который будет представлять партию, политическую организацию и страну. Если Национальный совет в период своего существования не подготовилась к президентским выборам, не разработала свою политическую технологию и не подготовила кадры, тогда их представление себя серьезной организацией кажется смешным”.

А.Мирзазаде отметил, что у Национального совета есть только название, нет серьезных стороннических кругов: “С прошлых выборов и до сих пор мы не видели серьезной деятельности Национального совета, явления силовым центром. А призыв к людям не участвовать в выборах не имеет большого значения. Потому что, азербайджанский народ участвует в выборах не из-за призывов, а из-за гражданского долга и своей активности. Призыв Национального совета в связи с выборами не окажет никакого влияния на общество”.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". В распоряжении Центральной Избирательной Комиссии поручено назначить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года и обеспечить проведение выборов в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.