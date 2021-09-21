Завотделом АП: В Азербайджане сформирована новая политическая конфигурация

"В результате проводимых президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ в стране сформирован диалог власти и оппозиции, новая политическая конфигурация, реорганизована работа с политическими партиями".

"В результате проводимых президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ в стране сформирован диалог власти и оппозиции, новая политическая конфигурация, реорганизована работа с политическими партиями".

Как передает Report, об этом сказал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

По его словам, по поручению главы государства были проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий в стране независимо от численности членов, размера, политического веса или других факторов, итоги всех встреч были досконально проанализированы, предприняты соответствующие шаги по выдвинутым предложениям.