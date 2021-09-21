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Завотделом АП: В Азербайджане сформирована новая политическая конфигурация

Завотделом АП: В Азербайджане сформирована новая политическая конфигурация "В результате проводимых президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ в стране сформирован диалог власти и оппозиции, новая политическая конфигурация, реорганизована работа с политическими партиями".
Внутренняя политика
21 сентября 2021 г. 14:53
Завотделом АП: В Азербайджане сформирована новая политическая конфигурация

"В результате проводимых президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ в стране сформирован диалог власти и оппозиции, новая политическая конфигурация, реорганизована работа с политическими партиями".

Как передает Report, об этом сказал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

По его словам, по поручению главы государства были проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий в стране независимо от численности членов, размера, политического веса или других факторов, итоги всех встреч были досконально проанализированы, предприняты соответствующие шаги по выдвинутым предложениям.

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Версия на английском языке New political configuration established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке PA-nın şöbə müdiri: "Azərbaycanda yeni siyasi konfiqurasiya qurulub"

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