 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершилось внеочередное заседание Милли Меджлиса

    Заседание под председательством Огтая Асадова было объявлено закрытым после исполнения государственного гимна Азербайджана

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завершилось внеочередное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, заседание под председательством Огтая Асадова было объявлено закрытым после исполнения государственного гимна Азербайджана.

    Напомним, что на заседании были внесены поправки к законам "О страховании вкладов", "О валютном регулировании", "О государственной закупке", О таможенном тарифе", к Налоговому кодексу, к Кодексу об административных правонарушениях. Также в первом чтении был принят законопроект "О полном страховании вкладов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi