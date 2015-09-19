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    Зарегистрированы 19 кандидатов в депутаты

    64 человек уже представили подписные листы в ОИК

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В избирательные округа обратились 1 017 человек для участия в выборах в Милли Меджлис, 506 человек  из них выдвинули свои кандидатуры из партий, 37 - из блока "Азадлыг-2015", а 3 человека - из инициативных групп. 471 человек выдвинул свои кандидатуры по собственной инициативе. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов. 

    По его словам, уже утверждены кандидатуры 839 человек: "Подписные листы выданы 721 человеку, 64 из них уже представили подписные листы в ОИК. Зарегистрированы кандидатуры 19 человек".

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