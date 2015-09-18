Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в распоряжение "О создании Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги"" и об усовершенствовании деятельности акционерного общества.

Как сообщает Report, указ издан в целях обеспечить в рамках осуществляемых в стране реформ на пути усовершенствования управления транспортным сектором повышение конкурентоспособности грузоперевозок по железнодорожным маршрутам Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, оказать высококачественные транспортные услуги, создать отвечающую современным требованиям инфраструктуру на железной дороге, являющейся одной из основных транспортных сфер.

Согласно указу, Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги" выведено из подчинения министерства транспорта.