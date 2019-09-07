Зампремьера Азербайджана: Необходимо принять влияние рост зарплат и пенсий на рынок

"В некоторых случаях налицо попытки различными путями и средствами искусственно повышать цены на сельскохозяйственную продукцию".

Report сообщает, что об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

По его словам, это в некоторых случаях приводит к повышению цен: "Необходимо признать, что постановления о существенном повышении минимальных зарплат и пенсий влияют на рынок. Без этого невозможно. С другой стороны, если повышаются заработные платы работающих в государственном секторе, то люди, работающие на рынке, оказывают услуги с целью обеспечить свое существование. Для того, чтобы это повышение ощутили и они, в ценах естественным образом наметится некоторый рост».

А.Ахмедов отметил, что все это должно опираться на принципы справедливости: "Все шаги правительства основаны на эти принципы. Правительство предпринимает шаги для удовлетворения потребности граждан в продовольствии путем обеспечения роста производства сельскохозяйственной продукции. Это одно из основных средств снижения цен на рынке. Другое направление должно состоять в расширении доступности сельскохозяйственной продукции для граждан при содействии правительства. В этом русле идет работа. В то же время оказание услуг в соответствии с возможностями различных категорий населения – одно из важных направлений современной рыночной экономики. Без этого рыночную экономику невозможно представить".

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что сегодня в стране производится сельхозпродукция, которая в соответствии с уровнем оказываемых услуг продается по высокой цене: "Наблюдаются и цены среднего уровня. Наряду с этим, для сбыта сельскохозяйственной продукции по низким ценам проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Таким образом, обеспечено разнообразие условий для удовлетворения потребностей каждого гражданина Азербайджана в сельскохозяйственной продукции".