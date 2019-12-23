Зампредседателя ЦИК: По сравнению с прошлыми выборами активность возросла

"До сих пор в Центральную избирательную комиссию Азербайджана не поступало каких-либо официальных жалоб в связи с муниципальными выборами".

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что выборы идут своим ходом:

"Пока что никаких беспокойств нет. Наблюдатели также сообщают, что избирательный процесс идет свои чередом. На "горячую линию" поступают в основном обращения от кандидатов и носят технический характер, то есть связаны с разъяснением определенных вопросов. Сотрудники ЦИК сразу же реагируют на обращения, отвечают на вопросы и оказывают необходимую помощь".

Р.Гасымов отметил, что по сравнению с предыдущими годами активность на выборах возросла.

"Заранее спрогнозировать активность на муниципальных выборах сложно, но могу сказать, что по сравнению с прошлыми выборами активность возросла. В то же время активно продолжается наблюдение по веб-камерам".