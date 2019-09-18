Зампред ПЕА: "Контракт века" был подписан благодаря воли и решимости Гейдара Алиева

“Одним из грандиозных проектов последнего десятилетия ХХ века стал "Контракт века". Подписание контракта стало возможно благодаря воле и решимости Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в ходе своего выступления на “круглом столе”, посвященном "Контракту века".

"Одним из важных аспектов проводимой Гейдаром Алиевым грандиозной политики была разработка и реализация нефтяной стратегии Азербайджана. В то время ситуация в Азербайджане была нестабильной, страна находилась в состоянии войны. Несмотря на это, общенациональный лидер Гейдар Алиев добился реализации этого проекта, представляющего важность не только для Азербайджана, но и мирового энергетического рынка”.