​Зампред Милли Меджлиса: Азербайджан ни в ком не нуждается

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "В отличие от других стран, Азербайджан осуществляет правильную политику. Азербайджан ни в ком не нуждается. Поэтому никто не может говорить с нашей страной на языке силы. Это может кому-то не нравиться. Несмотря на все давления, мы успешно продолжаем свою политику".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров во время прошедших в парламенте слушаний, посвященных кампаниям, проводимым против Азербайджана в канун I Европейских игр.

По его словам, у европейских политиков есть достаточно платформ для сотрудничества с Азербайджаном и другими странами: "Все знают, что некоторые силы, не имеющие возможности проявить свое презрение по отношению к нам, делают это, прибегая к низким поступкам, что является показателем враждебного отношения к Азербайджану".

В.Алескеров отметил, что проведение против Азербайджан подобных кампаний связано с могуществом и развитием нашей страны.

Председатель Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана, депутат Азай Гулиев сказал, что подобные кампании по отношению к нашей стране неизбежны, так как молодой и недавно обретший независимость Азербайджан взял на себя проведение столь престижного спортивного мероприятия: "Наряду с определенными факторами, немаловажную роль здесь сыграла и политическая ревность. Не случайно, проводимые в последние месяцы в отношении Азербайджана кампании приняли более интенсивный характер".