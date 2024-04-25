В Азербайджане число адвокатов достигло 2 454 человек

В Азербайджане число адвокатов достигло 2 454 человек.

В Азербайджане число адвокатов достигло 2 454 человек.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии приведения к присяге кандидатов в адвокаты.

По его словам, сегодня после принесения присяги адвоката в коллегию приняты 33 кандидата, 21 из которых - мужчины, 12 - женщины.

"С 2018 года проведено 12 письменных тестовых экзаменов для приема в члены Коллегии адвокатов. Из 4 808 принявших участие в экзаменах кандидатов 1 483 человека успешно сдали квалификационные экзамены и прошли обязательную подготовку. Число женщин-адвокатов в стране составляет 472 человека, 18% от общего числа адвокатов", - сказал А.Багиров.