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В Азербайджане вопрос международного и внутреннего арбитража будет регулироваться законодательством

В Азербайджане вопрос международного и внутреннего арбитража будет регулироваться законодательством Отношения, связанные с осуществлением в Азербайджане как международного, так и внутреннего арбитража, впервые будут регулироваться законодательством.
Внутренняя политика
25 апреля 2024 г. 11:13
В Азербайджане вопрос международного и внутреннего арбитража будет регулироваться законодательством

Отношения, связанные с осуществлением в Азербайджане как международного, так и внутреннего арбитража, впервые будут регулироваться законодательством.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на мероприятии, посвященном Дню арбитража Азербайджана.

По его словам, закон "Об арбитраже" разработан на основе модельного закона ООН о международном коммерческом арбитраже, таким образом был принят во внимание международный опыт: "Закон также охватывает важные аспекты, связанные с созданием и регулированием арбитража, что в конечном итоге открывает новые возможности в области альтернативного разрешения споров, особенно для деловых кругов".

Керимов отметил, что новый арбитражный институт позволит не только снизить нагрузку на судебную систему, но и даст предпринимателям возможность выбрать наиболее подходящую платформу для урегулирования споров.

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