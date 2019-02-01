Замминистра: Есть молодежные организации, которые появляются в период грантового конкурса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Внимание и забота государства о молодежи сегодня проявляет себя на высоком уровне".

Как передает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев заявил на встрече с журналистами по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Замминистра сообщил, что сегодня существует нормативная база молодежной политики: "В парламенте обсуждаются изменения в действующее законодательство о молодежи".

И.Бабаев отметил, что в настоящий момент форма мышления молодежи изменилась в лучшую сторону: "Апрельские бои поставили точку в вопросе о патриотизме молодежи. Сегодня в стране действуют около 350 молодежных организаций, включая те, которые работают ежедневно, некоторые в определенные периоды. Существуют и такие молодежные организации, которые появляются в период грантового конкурса. Но ожидать от всех активности тоже невозможно, что вполне естественно".