Замглавы ИВ Масаллинского района освобожден от занимаемой должности

Заместитель главы Исполнительной власти Масаллинского района Азербайджана Насир Мухтарлы освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, он уволился по собственному желанию.

Н.Мухтарлы назначен главным консультантом в отдел по работе с органами регионального управления и местного самоуправления Администрации президента Азербайджана.

Отметим, что наряду с должностью заместителя главы ИВ Масаллинского района, Н.Мухтарлы также занимал должность заведующего отделом прогнозирования и анализа социально-экономического развития ИВ.