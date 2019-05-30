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Замглавы ИВ Масаллинского района освобожден от занимаемой должности

Замглавы ИВ в Азербайджане освобожден от занимаемой должности
Насир Мухтарлы получил должность в Администрации президента

Заместитель главы Исполнительной власти Масаллинского района Азербайджана Насир Мухтарлы освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, он уволился по собственному желанию. 

Н.Мухтарлы назначен главным консультантом в отдел по работе с органами регионального управления и местного самоуправления Администрации президента Азербайджана. 

Отметим, что наряду с должностью заместителя главы ИВ Масаллинского района, Н.Мухтарлы также занимал должность заведующего отделом прогнозирования и анализа социально-экономического развития ИВ. 

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